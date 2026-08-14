Un giovane olbiese di vent’anni, incensurato, è stato arrestato dal Personale della Guardia di Finanza alla fine di un’operazione condotta in Spagna e in Italia. Il ragazzo, stando alle contestazioni della pm Milena Aucone, avrebbe usato uno stratagemma per farsi consegnare 4 kg di hashish.

La droga è stata spedita dalla Spagna con un corriere e formalmente la destinazione è diversa da quella reale. I finanzieri del comando gruppo di Olbia monitoravano i movimenti di diverse persone in Sardegna e Spagna. Il ragazzo è stato bloccato e arrestato mentre si accingeva a ritirare il pacco con la sostanza stupefacente. I militari delle fiamme gialle hanno eseguito una perquisizione in un edificio nella disponibilità del giovane olbiese e hanno trovato altra droga, materiale, secondo la pm, da taglio e un grosso quantitativo di danaro.

Tutto messo sotto sequestro. Questa mattina il ragazzo, assistito dal penalista Giampaolo Murrighile, è comparso davanti al giudice del tribunale di Tempio, Tommaso Andorlini, che ha convalidato l’arresto. La persona accusata di detenzione di droga si avvalsa della facoltà di non rispondere.

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