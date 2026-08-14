«Non sapevo che ci fossero comunità che possono andare a Sant'Anna di Stazzema e altre no. E non sapevo neanche che ascoltare De André fosse riservato a chi ha la tessera del Pd. Non si finisce mai di imparare lezioni di democrazia».

Lo afferma il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ironizzando sulla sua partecipazione al concerto dedicato a Fabrizio De Andrè, in Sardegna nei giorni scorsi, che è stata contestata. L'ha detto intervistato a 'La Versiliana' a Marina di Pietrasanta.

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