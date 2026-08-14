Nuovo allarme incendi nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Bortigiadas, dove un focolaio dell'incendio divampato ieri è ripartito nella località "Case La Fronti".

Le fiamme si sono riattivate in un'area dove le operazioni di bonifica erano proseguite senza sosta fino a questa mattina.

La ripresa del rogo ha richiesto l'immediato intervento aereo della flotta regionale: sul posto è intervenuto un elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Limbara.

Un altro fronte di fuoco si è aperto a Buddusò in località “Cucumiau” dove è intervenuto un elicottero Super Puma proveniente dalla Base di Alá dei Sardi.

Il Corpo forestale a fine mattinata si è attivato, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela, su un incendio nel territorio del Comune di Lei, località "Primaghe".

E ancora Bultei, in località "Sa Ucca de Joanne Prune": per contrastare l'avanzata del fuoco è entrato in azione un elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di Farcana. Quasi contemporaneamente, un secondo incendio è esploso a Villamassargia, in località "Ex M. O. de Flumini", dove si è reso necessario l'invio dell'elicottero regionale della base di Iglesias. Sul posto sta operando il personale della Stazione Forestale di Siliqua.

(Unioneonline/A.D.)

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