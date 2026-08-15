Doppia operazione di polizia a Olbia. Quattro persone denunciate nel centro gallurese: tre per diffamazione e una per furto. La prima vicenda risale al 6 agosto scorso. Le persone segnalate avrebbero accusato pubblicamente il loro collaboratore (che ha poi presentato una querela) di condotte fraudolente nella gestione di una compravendita immobiliare, omettendo di far riferimento all’esistenza di una servitù ai compratori e offendendo così la sua reputazione.

Il secondo episodio 3 giorni dopo. Personale del commissariato di Olbia fuori servizio, è intervenuto prontamente per aiutare un cittadino che, tramite l’applicazione installata sul proprio cellulare, aveva scoperto la posizione del dispositivo che gli era stato rubato poco prima dalla propria auto. Gli operatori intervenuti, nonostante la zona fosse gremita di gente, sono riusciti immediatamente a individuare un sospetto di origine egiziana, trovato in possesso del telefonino e denunciato.

(Unioneonline/En.Ne.)

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