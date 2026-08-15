Fermate in strada, schiaffeggiate e bloccate sino all’arrivo dei Carabinieri. Due donne, nella tarda serata di venerdì, sono state al centro di un episodio avvenuto nel cuore di Santa Teresa Gallura.

Stando a quanto riferito da numerosi testimoni presenti nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele, le due donne sarebbero state riconosciute dalla titolare di un esercizio commerciale teresino come responsabili di alcuni furti messi a segno di recente. Chiamate ad alta voce, accusate dei furti, le due donne, tra i 30 e 35 anni, sono state bloccate al centro della strada e schiaffeggiate. Anche altre persone sono intervenute per impedire che si allontanassero dal centro di Santa Teresa.

Sempre stando alla ricostruzione di numerosi testimoni, le presunte ladre avevano diversi capi di abbigliamento rubati nei negozi teresini. Circondate dai passanti, le due donne non hanno potuto far altro che attendere l’arrivo dei Carabinieri. I militari hanno provveduto alla identificazione e ora sono in corso le indagini sull’intera vicenda.

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