Cannigione, scooter contro un cinghiale: due giovani feriti nella notteScontro frontale in mattinata sulla Sp 59, lo schianto vicino al bivio per Monticanaglia
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Incidente nella notte a Cannigione, in via Nazionale, dove un motorino con a bordo due giovani è uscito di strada dopo aver investito un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata.
I due ragazzi sono stati affidati alle cure del personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.
Questa mattina, attorno alle 7.30, un secondo incidente si è invece verificato sulla SP59, nei pressi del bivio per Monticanaglia, dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Anche in questo caso la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza veicoli ed area, oltre ad aver collaborato col personale medico. Sul posto anche la polizia stradale.
(Unioneonline)