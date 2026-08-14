Un tuffo nelle proprie radici ha riportato nelle strade di Santa Teresa Gallura, personaggi, musiche e tradizioni che raccontano le origini della comunità. “Lungoni” ha celebrato così i 218 anni dalla sua fondazione, diventando Santa Teresa, datata 12 agosto 1808, e trasformando l’anniversario in una festa collettiva capace di richiamare cittadini, turisti e rappresentanti istituzionali.

Il centro del paese si è animato con la rievocazione storica, i figuranti, i gruppi folk e le associazioni, protagonisti di un viaggio nelle radici culturali teresine. A dare voce alla memoria anche il Coro Polifonico di Santa Teresa Gallura, che ha accompagnato la giornata con un repertorio legato alla tradizione musicale locale.

L’edizione 2026 ha avuto anche un significato particolare sul piano amministrativo: è stata la prima manifestazione dedicata alla fondazione del paese, con una delega assessoriale, attribuita a Tiziana Cirotto, proprio all’Identità Gallurese, che si affianca a Cultura, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità. Un incarico che mette proprio la valorizzazione delle radici e della memoria locale al centro dell’azione culturale. Alla giornata hanno partecipato sindaci e autorità del territorio, mentre l’organizzazione ha coinvolto la Fondazione Bernardo De Muro, gli uffici comunali e numerose realtà associative.

«Solo conoscendo e custodendo le nostre radici possiamo costruire un futuro consapevole e solidale», ha scritto l’Amministrazione comunale.

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