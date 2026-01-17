Il centrosinistra dirà la sua nelle prossime elezioni comunali di Tempio e il Pd lavorerà per una lista unitaria, è il mandato che arriva dall’assemblea aperta convocata venerdì sera dalla segretaria cittadina dei democratici, Marina Tamponi.

Hanno aderito i rappresentanti di Sinistra Futura, Rifondazione comunista e Associazione 25 aprile, oltre a esponenti delle associazioni, del sindacato e delle realtà sociali e civiche di Tempio. L’assemblea si è tenuta nella sala della Casa del Fanciullo, gremita, e gli interventi sono stati quasi tutti sulla stessa linea, l’obiettivo è quello di arrivare al ballottaggio per tentare la conquista del Comune.

L’indicazione del circolo del Pd è questa: «Dare forma a un processo partecipato, che faccia emergere una candidatura a sindaco espressione della società civile, coerente con l’area progressista, pur non necessariamente riconducibile a un partito».

Tra i nomi di potenziali candidati c’è quello della coordinatrice del Pd, Marina Tamponi.

Quindi a Tempio si profila una competizione a cinque per la conquista del palazzo comunale. In lizza ci sono già il sindaco in carica, Gianni Addis, l’ex assessore regionale Andrea Biancareddu, la manager pubblica Gianna Masu e l’editore Fabrizio Carta.

