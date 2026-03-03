Marzo all’insegna della cultura all’Università della Terza Età di La Maddalena. Il nuovo calendario degli incontri propone un percorso ricco e trasversale, capace di abbracciare storia, arte, diritto, archeologia, lingua italiana e medicina, con uno sguardo attento anche all’attualità e alla prevenzione.

Si è partiti lunedì 2 marzo con “Il sentiero degli stazzi”, dedicato alla storia e alle tradizioni galluresi, a cura di Giuseppe Contini, Mario Sotgiu e Francesco Giorgioni: un viaggio nella memoria del territorio per riscoprirne radici e identità.

Venerdì 6 marzo spazio all’arte con il Toni Frau, che guiderà il pubblico tra “Il Romanico in Sardegna. La basilica di Saccargia”, uno dei simboli più affascinanti dell’isola. Il teatro sarà protagonista lunedì 9 marzo con la lettura de “Il delitto di Gavoi”, mentre venerdì 13 Maria Grazia Corrias approfondirà “L’istituto referendario e l’importanza dei quesiti”, offrendo strumenti utili per comprendere meglio i meccanismi della democrazia diretta.

L’archeologia entrerà in scena lunedì 16 marzo con Gian Mario Figoni e una riflessione sulle domus de janas e sulla civiltà nuragica, tra tutela e opportunità per un turismo sostenibile.

Il 20 marzo Isabella Conte accompagnerà i partecipanti “A spasso nei labirinti della grammatica”, mentre lunedì 23 Gianluca Moro proporrà un itinerario culturale tra arte, storia e letteratura dedicato a Trieste e all’Istria. Chiusura nel segno della salute con due medici: venerdì 27 Daniele Crosa parlerà di prevenzione dei rischi in ambito domestico, e lunedì 30 Vanina Rognoni affronterà il tema degli screening oncologici, sottolineando l’importanza della prevenzione. Tutte le conferenze si tengono alle ore 17.30 presso la Biblioteca del Circolo Ufficiali di La Maddalena.

