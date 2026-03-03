Il Comune di Palau ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali per 36 mesi alla Orsociale s.c.s. Cooperativa Servizi per un importo di aggiudicazione pari a 138.450 euro (IVA esclusa). Dal 2018, i servizi di apertura e chiusura dei cancelli, nonché i servizi di pulizia e di manutenzione del verde del civico cimitero, erano stati gestiti dalla Ambiente Italia S.r.l.

La giunta comunale, «valutato che l’esternalizzazione del servizio cimiteriale» aveva portato «ad un miglioramento significativo della gestione», aveva ritenuto però necessario «potenziare ulteriormente il servizio cimiteriale».

Pertanto, il nuovo servizio prevede: il presidio operativo con necroforo per inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni; l’apertura e la chiusura del cimitero negli orari concordati, con continuità del servizio lungo l’arco della settimana; la tenuta del registro cimiteriale e la verifica della documentazione di accompagnamento dei feretri; la cura del verde, la pulizia dei viali e il decoro delle aree di percorrenza pubblica e degli spazi comuni. In particolare, il Capitolato prevede che l’impresa aggiudicataria debba designare un proprio incaricato responsabile del coordinamento del servizio e dei rapporti con l’Amministrazione; tale figura sarà il punto di riferimento per definire l’operatività quotidiana (orari, turnazioni, modalità esecutive).

Il servizio dovrà essere garantito in via continuativa all’interno degli orari previsti; l’impresa dovrà inoltre assicurare la presenza di un necroforo per 6 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, con reperibilità per necessità straordinarie.

