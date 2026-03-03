Lezioni di consapevolezza alimentare. È stata inaugurata questa mattina presso il Parcheggio ASPO San Simplicio di Olbia l’esposizione dei bozzetti degli studenti del liceo artistico cittadino sul tema del junk food e dello spreco alimentare. Autori delle immagini che invitano a riflettere sul rapporto con l’alimentazione, la produzione e la diffusione dei prodotti alimentari Valentina Arancio, Lidia Bianco, Sofia Corongiu, Francesca Fadda, Nora Farina, Cristina Meloni, Gabriel Pietrobono, Matteo Porcu e Giulio Spanu.

L’esposizione, visitabile fino al 31 marzo con ingresso gratuito, 24 ore su 24, nasce da un progetto di collaborazione e di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) tra il Liceo Artistico e Musicale “Fabrizio De André” di Olbia e l’Associazione Culturale Per Arte Vie, durante il quale gli studenti hanno lavorato sul rapporto col cibo e le problematiche del consumo consapevole, approfondendo il tema del cibo nell’arte e nel quotidiano attraverso l’alimentazione.

Coadiuvati dalla docente di materie plastiche, la professoressa Alice Cadeddu, e dal tutor esterno Daniele Pipitone, gli studenti hanno focalizzato l’attenzione sull’attualità e su argomenti come il consumo sostenibile, lo spreco alimentare e il junk food, ovvero il cibo “spazzatura” di bassa qualità, come quello proposto da certi fast food, ma anche sui rischi per la salute derivanti dall’assunzione di cibi non sani o lungamente processati.

In mostra i loro disegni, bozze di manifesti pubblicitari che al contrario delle pubblicità di prodotti alimentari criticano il cibo di oggi, e in particolare la mancata salubrità del cibo dei fast food, ma anche lo spreco alimentare dovuto alla richiesta di una maggiore disponibilità e diversità di prodotti tra gli scaffali dei supermercati.

© Riproduzione riservata