Si svolgerà a Baja Sardinia e non a Tanca Manna il 5° Trofeo Smeralda Deep Sea Arzachena, organizzato da ASD Smeralda Deep Sea, in programma per domenica prossima 8 marzo con data di riserva la domenica successiva 15 marzo. La gara è valida come quarta prova del Campionato Regionale 2025/26. Si tratta di una competizione di Pesca in Apnea, individuale valida come prova di qualificazione zonale FIPSAS.Tutti i partecipanti, oltre al brevetto di pesca in apnea agonistica, devono essere in possesso della tessera federale e della tessera atleta valide per l’anno in corso e devono essere in regola con la prescritta normativa sanitaria.

Nel corso della stagione agonistica 25/26, afferma il presidente Massimo Giagoni, “i soli esordienti uomini, e le donne potranno partecipare, per l’intera durata della suddetta stagione, alle gare di pesca in apnea senza essere in possesso del brevetto di pescatore in apnea agonistico”. Saranno ammessi al Trofeo Smeralda Deep Sea Arzachena, un massimo di 60 concorrenti.

La gara avrà durata di quattro ore con inizio alle 8:30 fino a 12:30; sarà ritenuta valida se almeno il 50% del tempo a disposizione verrà portato a termine. Vincerà l’atleta che avrà totalizzato il maggior punteggio e saranno premiati i primi 10 atleti classificati, con trofei, attrezzatura sportiva e altro.

