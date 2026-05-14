Sarà l’autopsia disposta dal pm di Tempio Milena Aucone a fornire elementi utili alle indagini sulla sequenza di eventi che ha portato al decesso di Mauro Zuncheddu, il ventiduenne di Luras morto lunedì in ospedale a Tempio, dove era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite: le sue condizioni erano precipitate all’improvviso e i familiari, attraverso i legali Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, chiedono che sia fatta luce sulle vicenda e che vengano accertate eventuali responsabilità.

L’incarico verrà ufficialmente conferito domani mattina ai medici legali Francesco Serra e Andrea Balata, mentre l’esame autoptico verrà effettuato lunedì.

I carabinieri della compagnia di Tempio si sono già presentati al Paolo Dettori, per acquisire le prime informazioni sulla morte del giovane. Documenti e tutto il necessario per la ricostruzione dovranno essere messi a disposizione dei consulenti della Procura.

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