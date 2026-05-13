L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha trasmesso al Comune di Arzachena il decreto di trasferimento al patrimonio indisponibile dell’Ente di Ville Jacques Couëlle di Monti Mann.

L’operazione riguarda un compendio immobiliare di circa 30mila metri quadri situato nel borgo di Abbiadori, che comprende unità immobiliari e terreni agricoli per un valore complessivo stimato in oltre 37 milioni di euro. Le strutture, realizzate negli anni ‘60 dal pioniere dello stile Costa Smeralda, l’architetto francese Jacques Couëlle, rappresentano un esempio unico di architettura organica capace di fondersi con il paesaggio sardo.

Il progetto con cui il Comune si è candidato lo scorso ottobre per l’assegnazione prevede la realizzazione del Museo della Costa Smeralda.

Gli spazi ospiteranno aree espositive dedicate alla storia del territorio, sale convegni, laboratori didattici, un bookshop e una caffetteria. «L’assegnazione delle Ville Couëlle non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte che richiama i valori della giustizia e dell’identità. Restituiamo alla collettività un bene di straordinario valore simbolico, sottratto alla criminalità, per trasformarlo in un presidio di legalità, memoria e bellezza», afferma il sindaco Roberto Ragnedda.

© Riproduzione riservata