Blitz antidroga ad Arzachena: quattro chili di hashish sequestrati, fermato un 27enneIl giovane è stato trasferito in carcere
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I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia (Nucleo investigativo) hanno condotta un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di hashish.
I militari avrebbero iniziato l’attività nel centro abitato di Olbia con il fermo di un giovane di 27 anni, quindi si sarebbero spostati nella periferia di Arzachena.
Il personale dell’Arma ha sequestrato un quantitativo di hashish compreso tra i quattro e i cinque chili insieme ad altro materiale.
Il giovane è stato trasferito in carcere e nelle prossime ore comparirà (assistito dall’avvocato Giuseppe Corda) davanti ai giudici del Tribunale di Tempio.
L’operazione dei militari sarebbe ancora in corso.