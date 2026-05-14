Emergono ulteriori dettagli sull’arresto effettuato ad Arzachena dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che hanno fermato un 25enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane avrebbe ritirato un pacco fatto recapitare in un locker point della cittadina gallurese: all’interno c’erano 57 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5 chili. I militari, impegnati in un servizio di osservazione, sono intervenuti subito dopo il ritiro del plico. Alla vista dei carabinieri il giovane avrebbe gettato a terra il pacco tentando la fuga, ma è stato bloccato poco dopo.

L’operazione è scattata ieri durante un servizio di osservazione. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva appena ritirato il pacco quando si è accorto dei carabinieri: a quel punto lo ha gettato a terra e ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. All’interno del plico i militari hanno trovato oltre 5 chili di hashish suddivisi in 57 panetti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 60 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione, nascosti in uno sgabuzzino ricavato dietro un armadio.

Al termine degli accertamenti, coordinati dalla Procura di Tempio Pausania, il giovane è stato trasferito nel carcere di Nuchis in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/v.f.)

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