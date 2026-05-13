Proseguono gli appuntamenti con la serie de “I Cammini tra le Isole”, che si snoderà, afferma la presidente di Sportisola, Marta D’Amico, «tra passaggi segreti e ville abbandonate».

L’Urbex Trekking del 17 maggio sarà «un’affascinante passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi storici dell’Isola di La Maddalena», alla scoperta di «personaggi storici, architetture e luoghi misteriosi».

La camminata di 5 km, benché semplice e poco faticosa, non è adatta a bambini sotto i 6 anni e a persone con ridotta mobilità: si percorreranno strade trafficate e sentieri di campagna chiusi. Il consiglio ai partecipanti è quello di indossare abbigliamento sportivo e di portare una riserva idrica di almeno un litro.

L’appuntamento è per domenica 17 maggio, in Piazza Umberto I, per l’incontro con i partecipanti alle ore 9.30, i saluti dell’organizzazione e la partenza. Il rientro è previsto per le ore 12.00.

"I Cammini tra le Isole" sono una serie di appuntamenti gratuiti, calendarizzati da aprile a dicembre per il 2026, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena, con la partnership del portale Gallura Green, il nuovo portale del turismo sostenibile nato nel Nord Sardegna.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3477284654 oppure tramite email all’indirizzo info@sportisola.it o camminitraleisole@gmail.com.

© Riproduzione riservata