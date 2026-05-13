Vìola la sorveglianza ed esce di casa “armato” di fucile subacqueo: olbiese in arrestoL’uomo è stato notato dai Carabinieri di notte, nascosto dietro a un’auto in sosta
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I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un 46enne olbiese, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di aver violato la sorveglianza speciale a cui era sottoposto che gli imponeva di restare nella propria abitazione in orario notturno, e per porto ingiustificato di armi.
Nel corso della notte, durante un servizio di perlustrazione nel centro abitato, i militari lo hanno infatti notato nascosto dietro un’auto in sosta, “armato” di fucile subacqueo con fiocina inserita.
I carabinieri lo hanno bloccato, gli hanno sottratto l’arma e messo in manette, riportandolo a casa, dove è stato posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.
Davanti al giudice l’uomo dovrà spiegare i motivi del suo comportamento.
(Unioneonline)