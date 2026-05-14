Assumono le due società in house di Palau, sebbene a tempo determinato. Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare le domande di partecipazione alle procedure di selezione pubblica finalizzate alla formazione di graduatorie di idonei e al conferimento di incarichi dirigenziali. Si tratta, rispettivamente, dei due direttori generali, dei due addetti amministrativo-contabili e, complessivamente, di 37 addetti a vari servizi.

Per quanto riguarda la Porto Palau S.r.l., oltre al direttore generale (con incarico triennale) e all’addetto amministrativo-contabile (contratto full time della durata di 12 mesi), saranno assunti 15 addetti alle attività di ormeggio e ai servizi operativi polifunzionali: 2 unità per 12 mesi, 4 unità per 5 mesi (nel periodo compreso tra giugno e ottobre), 4 unità per 3 mesi e 5 unità per 2 mesi. La graduatoria potrà essere utilizzata, nel periodo di validità della stessa, per eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato. Anche la Palau Servizi Turismo S.r.l. cerca sia il proprio direttore generale sia un addetto contabile: il primo con contratto triennale e il secondo con contratto annuale full time. La società assume inoltre 22 addetti ai parcheggi a tempo determinato, per la durata di 4 mesi nel periodo giugno-settembre 2026.

Amministratrice unica della Porto Palau S.r.l. e della Palau Servizi Turismo S.r.l., è l’avvocata Roberta Campesi. Le due società in house del Comune di Palau sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 6 maggio 2025.

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