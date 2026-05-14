L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha affidato alla ditta Nautilis Services di La Maddalena il servizio di controllo e vigilanza degli accessi ai sentieri dell’isola di Caprera, nelle zone del Parco di Coticcio e Brigantina.

Il servizio è iniziato lo scorso 12 maggio. Il personale incaricato opererà per un periodo di 24 settimane, garantendo una copertura giornaliera di 12 ore. Il servizio è finalizzato a garantire il rispetto delle indicazioni relative all’accesso regolamentato, esplicitate nel disciplinare «Fruizione dei sentieri di Cala Coticcio e di Cala Brigantina in zona TA nell’isola di Caprera», approvato con deliberazione dell’Ente nel 2022.

Oltre alle funzioni di sorveglianza, gli addetti saranno impegnati a fornire un’adeguata attività di informazione e prevenzione sulla tutela ambientale e sulla fruizione di queste due aree protette, assistendo i visitatori nella comprensione delle norme comportamentali necessarie per minimizzare l’impatto antropico.

«La regolamentazione degli accessi non è un limite, ma uno strumento indispensabile per proteggere la biodiversità del nostro Arcipelago» – dichiara Rosanna Giudice presidente dell’Ente – «L’estensione del servizio a 12 ore giornaliere testimonia la volontà del Parco di investire concretamente nel controllo e nella gestione attiva del territorio».

L’accesso ai sentieri, ricorda il Parco Nazionale, è consentito esclusivamente nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare, «al fine di coniugare il diritto alla scoperta delle bellezze naturali con il dovere imprescindibile della loro conservazione».

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