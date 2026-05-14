Incidente stradale questa mattina a Tempio Pausania, intorno alle 11, sulla sp 127, all’ingresso della città.

Lo schianto, un frontale, ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di ossigeno e un’auto

Sul posto polizia, carabinieri e i vigili del fuoco. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli mentre la donna che viaggiava a bordo dell’auto è stata trasportata in ospedale dal 118

(Unioneonline/v.f.)

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