I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti intorno alle 9.30 sulla statale 125, all’ingresso del centro abitato, all’incrocio con via Malchittu, per un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale.

L’intervento ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale di Arzachena, i volontari della protezione civile Agosto89 e il personale del 118.

