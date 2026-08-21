Spiaggia occupata durante la notte. Barracelli e Forestale sequestrano ombrelloni e tavole da surf. Multate due persone. Nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2026, il personale della Stazione Forestale di Trinità d'Agultu, con l’aiuto della Compagnia barracellare di Badesi, ha effettuato un servizio straordinario di vigilanza presso la spiaggia di Baia delle Mimose a Badesi.

Nel corso dell'operazione sono state rinvenute numerose attrezzature da spiaggia posizionate sull'arenile e utilizzate per riservare spazi. Il tutto in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 dell'Ordinanza balneare 2026 che vieta ai fruitori delle spiagge libere di occupare spazi con attrezzature inutilizzate e incustodite, come ombrelloni, sedie o tende, anche di notte.

Per consentire le attività di recupero e trasporto del materiale, la Compagnia barracellare di Badesi ha messo a disposizione quad e carrelli, che hanno consentito di operare efficacemente lungo l'arenile e di trasferire il materiale presso l'area di deposito individuata dal Comune di Badesi. Complessivamente sono stati rimossi: 97 ombrelloni, 109 sdraio, 2 tavole da surf, 5 sedie pieghevoli, vari giochi per bambini. Nel corso dei controlli sono inoltre state contestate 2 sanzioni amministrative.

(Unioneonline/En.Ne.)

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