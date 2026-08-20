Proseguono a La Maddalena le attività di “Arcipelagos – Le isole dei delfini”, il progetto promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, con l’assessora Federica Porcu, e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, realizzato con la collaborazione e la supervisione di SEA ME Sardinia Onlus, presieduta da Luca Bittau.

Venerdì 14 agosto, ai Magazzini Ilva, si è svolto un nuovo incontro di educazione ambientale rivolto ai diportisti, ai turisti e a tutti coloro che frequentano le acque dell’Arcipelago. Al centro della serata il Santuario Pelagos, i cetacei che lo popolano e il Codice di Condotta, con indicazioni e buone pratiche per vivere il mare in modo responsabile e contribuire alla tutela della biodiversità. Gli educatori ambientali hanno accompagnato il pubblico attraverso immagini, filmati e curiosità scientifiche, raccontando delfini e altre specie del Mediterraneo e ricordando quanto conoscenza e sensibilizzazione siano strumenti essenziali per la conservazione dell’ambiente marino. Particolarmente significativa la presenza, oltre che di visitatori e diportisti, anche di cittadini maddalenini. Un elemento sottolineato dagli organizzatori, perché chi vive le isole tutto l’anno rappresenta il primo custode di un patrimonio naturale straordinario. Conoscere il Santuario Pelagos, le specie che lo abitano e le regole che ne favoriscono la tutela significa contribuire concretamente alla protezione di un mare unico.

L’incontro ha confermato uno degli obiettivi centrali di “Arcipelagos”: avvicinare comunità locale e frequentatori del mare alla conservazione, trasformando l’informazione in comportamenti più consapevoli. La tutela del Santuario Pelagos, è stato ricordato durante la serata, riguarda tutti coloro che navigano, vivono o amano questo territorio.

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