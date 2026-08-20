Schianto frontale tra due auto la scorsa notte a Loiri Porto San Paolo.

L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto sulla provinciale 66, in località Zappalì.

Entrambi gli occupanti delle vetture sono stati trasportati in pronto soccorso dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i Vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza della strada e dei veicoli coinvolti.

(Unioneonline)

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