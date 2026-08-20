l’incidente
20 agosto 2026 alle 09:12
Frontale tra due auto a Loiri Porto San Paolo, feriti i conducentiÈ avvenuto nella notte sulla provinciale 66
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Schianto frontale tra due auto la scorsa notte a Loiri Porto San Paolo.
L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto sulla provinciale 66, in località Zappalì.
Entrambi gli occupanti delle vetture sono stati trasportati in pronto soccorso dal personale del 118.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i Vigili del fuoco di Olbia per la messa in sicurezza della strada e dei veicoli coinvolti.
(Unioneonline)
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