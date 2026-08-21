Sarà nella Fortezza di Monte Altura, in uno degli scenari panoramici più suggestivi della Gallura, che domani, 22 agosto, alle 22:00, si esibirà Mario Biondi, protagonista di un evento musicale di particolare rilievo nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Rafael Neville Rubio-Argüelles, fondatore di Porto Rafael, a Palau.

A condurre la serata sarà Max De Tomassi, storica voce di Rai Radio1. Per l’occasione, Mario Biondi porterà in scena il concerto speciale «This Is What You Are – 20th Anniversary», dedicato al ventennale del brano che ha segnato l’inizio della sua carriera internazionale e che continua a rappresentare una delle pagine più significative della musica soul italiana contemporanea.

La serata fa parte del più ampio programma «Palau è Festa», promosso dal Comune per celebrare il centenario della nascita di Rafael attraverso iniziative culturali, musicali e di approfondimento dedicate alla figura di Rafael Neville, alla sua storia e all’eredità culturale, paesaggistica e identitaria lasciata al territorio.

«Attraverso la musica di Mario Biondi vogliamo rendere omaggio non soltanto alla memoria di Rafael Neville, ma anche alla sua visione del Mediterraneo come luogo di incontro fra culture, paesaggi e sensibilità diverse – sottolinea l’amministrazione comunale –. La Fortezza di Monte Altura offrirà una cornice unica per un evento che unisce memoria, cultura e valorizzazione del territorio».

© Riproduzione riservata