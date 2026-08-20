Telti, trapanati due storici lecciLa denuncia dell'amministrazione comunale: «Iniettata una sostanza per ucciderli»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Nella notte di ieri, nella centralissima via Manzoni, qualcuno ha compiuto un atto inspiegabile contro due dei nostri storici lecci ornamentali, alberi maestosi e in perfetta salute che da sempre abbelliscono i nostri marciapiedi».
A segnalare quanto accaduto a Telti, l’amministrazione comunale, sui social, che condivide anche le foto del risultato del «gesto che ci ferisce profondamente». «Gli alberi sono stati trapanati all'interno ed è stata iniettata una sostanza nociva, un gesto premeditato che mira a togliere la vita a creature viventi che appartengono a tutti noi», scrive l'amministrazione che chiede la collaborazione dei cittadini per eventuali testimonianze.
«Per l'immenso valore che riconosciamo al nostro patrimonio naturale e culturale, abbiamo ritenuto doveroso sporgere immediata denuncia contro ignoti e ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento penale per ottenere giustizia, non solo per le piante ferite ma per ogni abitante di Telti», conclude il post.