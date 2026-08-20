«Nella notte di ieri, nella centralissima via Manzoni, qualcuno ha compiuto un atto inspiegabile contro due dei nostri storici lecci ornamentali, alberi maestosi e in perfetta salute che da sempre abbelliscono i nostri marciapiedi». A segnalare quanto accaduto a Telti, l’amministrazione comunale, sui social, che condivide anche le foto del risultato del «gesto che ci ferisce profondamente».

«Gli alberi sono stati trapanati all'interno ed è stata iniettata una sostanza nociva, un gesto premeditato che mira a togliere la vita a creature viventi che appartengono a tutti noi», scrive l'amministrazione che chiede la collaborazione dei cittadini per eventuali testimonianze. «Per l'immenso valore che riconosciamo al nostro patrimonio naturale e culturale, abbiamo ritenuto doveroso sporgere immediata denuncia contro ignoti e ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento penale per ottenere giustizia, non solo per le piante ferite ma per ogni abitante di Telti», conclude il post.

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