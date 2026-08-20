Il Comune di Aglientu in prima fila per la tutela dell’ecosistema costiero. L’amministrazione comunale guidata da Marco Demuro, ha partecipato, risultandone vincitrice, al bando dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, nell’ambito della campagna “Alga a chi? – Non sono un’alga”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare e far conoscere la Posidonia oceanica, una pianta marina di fondamentale importanza per l’ecosistema costiero.

Si parla della sensibilizzazione di residenti e turisti sul ruolo delle cosiddette “banquette” nella protezione naturale delle spiagge. L’iniziativa, ideata e curata dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, è in collaborazione con Sémata Società Cooperativa, e coinvolge dieci Comuni costieri della Sardegna con attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e visitatori. In una nota del Comune di Aglientu si legge: «Mercoledì 26 agosto è stata organizzata una manifestazione che si svolgerà con il seguente programma. La mattina è previsto un laboratorio creativo ecosostenibile “Art Attack”, curato dalla guida ambientale Salvatore Nurra, i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di una piccola prateria di Posidonia, attraverso un’attività creativa pensata per avvicinare soprattutto i più giovani alla conoscenza dell’ambiente marino. Nel pomeriggio a partire dalle ore 14 e 30, presso la spiaggia di Rena Majore verrà svolta attività divulgativa rivolta ai bambini del centro estivo del Comune di Aglientu e quanti presenti in spiaggia. Con l’ausilio della guida ambientale Salvatore Nurra, verranno illustrate le caratteristiche della Posidonia oceanica, la sua importanza per il mare e per la protezione delle spiagge, le sue proprietà e, soprattutto, i comportamenti e le azioni che ciascuno di noi può adottare per contribuire alla suatutela. Alla fine di questa attività verrà consegnato il kit messo a disposizione dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna insieme ad un attestato di partecipazione».

Per gli amministratori comunali di Aglientu, la partecipazione alla campagna e la selezione tra i Comuni coinvolti rappresentano un’ulteriore conferma dell’attenzione che Aglientu dedica alla salvaguardia del proprio patrimonio naturale e alla promozione di una maggiore consapevolezza ambientale, soprattutto tra le nuove generazioni.

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