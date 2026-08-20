I test li aveva chiesti lui in carcere, per dimostrare al gip di Tempio che la droga trovata nel suo camper era per uso personale. E le analisi hanno dato ragione a un bergamasco di 50 anni, storico frequentatore della Valle della Luna a Santa Teresa. L’uomo non è uno spacciatore, questa la tesi dei difensori, Gerardo Giacu e Marcella Pinna. I test hanno fornito un argomento rilevante ai due legali. La persona arrestata dai Carabinieri di Trinità è risultata positiva a ketamina, speed, marijuana, Mdma in pastiglie, Md, cocaina, hashish e per chiudere la lista, funghi allucinogeni.

Era veramente difficile credergli, perché i carabinieri avevano sequestrato una decina di tipi di sostanza stupefacente dentro sua roulotte. Ma gli esami medici parlano chiaro. Il camper dell’uomo era stato fermato dai Carabinieri di Trinità sulla Provinciale 90, all’altezza della località di Lu Colbu. In effetti il mezzo viaggiava in direzione di Santa Teresa. Va detto che, stando agli atti, le persone dentro il camper non hanno fatto nulla per ingannare i militari.

A riprova del fatto che non si tratta di spacciatori. Le sostanze stupefacenti erano nel cruscotto e ben catalogate nella parte posteriore del camper: 512 grammi di ketamina, 287 grammi di speed, 265 grammi di marijuana, 98 grammi di Mdma in pastiglie, 66 grammi di Md, 45 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e 5 grammi di funghi allucinogeni. C’erano anche degli olii con il principio attivo della Cannabis. Tutto il necessario per la vacanza nella Valle della Luna.

Su richiesta dei suoi difensori, e sulla base dell’esito delle analisi, è stato rimesso in libertà dai giudici del tribunale di Tempio.

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