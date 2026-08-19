Tragedia a bordo di uno yacht partito da Olbia, dove, stamattina, un uomo di 74 anni, di nazionalità svizzera, è stato trovato privo di vita, presumibilmente dopo essere stato colto da un malore.

L’emergenza è scattata circa mezz’ora dopo che l’imbarcazione aveva preso il largo. Ricevuta via radio la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di Olbia ha attivato il 118 e coordinato le operazioni di intervento.

Nel frattempo, lo yacht ha fatto rientro al porto di Olbia. A bordo gli operatori del 118 hanno potuto constatare il decesso del passeggero per cause naturali. Al termine delle procedure previste, la salma è stata restituita ai familiari.

© Riproduzione riservata