Spaccio di droga: cinque giovani (due minorenni) denunciati nel MonteacutoSequestrato mezzo chilo di stupefacenti, accertamenti su una pistola a salve e su alcune capsule ingeribili
Cinque giovani, due minorenni, denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Repubblica di Tempio, si è svolta in alcuni centri del Monteacuto e se ne sono occupati i carabinieri delle Stazioni di Alà dei Sardi, Ardara, Berchidda, Buddusò, Oschiri e Ozieri, supportati dal Nucleo Cinofili di Cagliari (con il pastore tedesco Tex e il pastore belga Brigi) e coordinati dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Ozieri.
Numerose le perquisizioni effettuate, questo il bilancio del materiale sequestrato: 415 grammi circa di marijuana, 82 grammi di hashish, un modesto quantitativo di sostanza da taglio, una pistola a salve priva della prevista occlusione della canna, alcune capsule in plastica ingeribili, alcuni bilancini elettronici di precisione, sei telefoni cellulari smartphone, un personal computer portatile e altro materiale vario atto al frazionamento dello stupefacente e al confezionamento delle dosi.
Attenzione particolare sulla pistola a salve modificata, su cui sono in corso accertamenti per capire se sia stata utilizzata in alcuni delitti, e sulle capsule ingeribili che, riempite con droga, possono essere usate per ingerire gli stupefacenti e occultarli così ai controlli.
(Unioneonline)