Si è aperto a Tempio Pausania, ed è stato rinviato al 21 settembre, il processo a Daniele Ragatzu – ex giocatore del Cagliari e ora dell’Olbia – per le accuse di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna.

Liste di testimoni e prove documentali sono state presentate in aula alla presenza del giudice Camilla Tesi, del pm Ilaria Corbelli, e degli avvocati Filippo Pirisi (difensore di Ragatzu) e Cristina Cherchi (che rappresenta la ex compagna, costituitasi parte civile).

Ragatzu, questa l’ipotesi accusatoria, tra l'ottobre del 2016 e l'ottobre del 2017 avrebbe maltrattato, umiliato e insultato la sua convivente. Alla base delle violenze, la gelosia che aveva portato la donna a lasciare il lavoro e a trascorrere intere giornate chiusa in casa.

Persecuzioni che erano continuate anche nel corso della gravidanza e dopo che i due si erano lasciati, con lei che era tornata a vivere dai genitori.

Il giudice ha rinviato l’avvio del dibattimento a settembre.

