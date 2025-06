Spaventoso incidente a Olbia, in via Bora, in direzione Pittulongu: coinvolte tre auto, con 10 persone ferite e trasportate in ospedale.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14. Per circostanze da accertare tre vetture si sono scontrate, innescando una carambola, al termine della quale una delle auto si è anche ribaltata su un fianco.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato.

Dopo le prime cure sul posto, i dieci feriti sono stati poi condotti d’urgenza in pronto soccorso.

Le squadre del 115 si sono poi occupate della bonifica della carreggiata, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi di legge utili a chiarire la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.

