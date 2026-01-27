Trasportava a bordo della sua utilitaria, imbarcata sulla nave Tirrenia proveniente da Civitavecchia, 23 chili di cocaina purissima suddivisi in 20 panetti. È quanto hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle nella mattinata di ieri al porto di Olbia.

A bordo del mezzo un 30enne originario della provincia di Latina, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti.

Ad attirare l’attenzione dei militari e a indurli a un controllo più approfondito l’atteggiamento nervoso dell’uomo, accompagnato da risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio. E la segnalazione del cane antidroga Dante, particolarmente “attirato” dal mezzo che all’esito dell’indagine ha rivelato un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo, con un compartimento segreto, dotato di un sistema di apertura meccanica, contenente il prezioso carico.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un guadagno stimato in oltre 2,5 milioni di euro. L'ingente quantitativo – spiegano le Fiamme gialle in una nota – induce a ritenere che vi siano dei collegamenti con la criminalità organizzata per lo spaccio di droga proveniente dal Continente sull’Isola.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Bancali, a disposizione del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata