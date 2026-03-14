Arialdo Deiara, ex militare del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, è stato nominato direttore dei “Servizi Vigilanza Costa Smeralda”, ramo d’azienda della Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A. Nel suo incarico guiderà uno dei servizi storici e strategici del comprensorio del Consorzio Costa Smeralda, contribuendo al coordinamento delle attività di controllo e sicurezza del territorio consortile.

Nel corso della sua carriera, Arialdo Deiara ha ricoperto diversi ruoli di comando all’interno del Corpo militare di appartenenza ed è stato impegnato in attività di scorta e sicurezza di primarie figure istituzionali della Repubblica Italiana. Deiara succede a Francesco Testoni, che lascia l’incarico dopo una lunga carriera alla guida dei Servizi Vigilanza Costa Smeralda.

“Siamo lieti di accogliere Arialdo Deiara alla guida dei Servizi Vigilanza”, ha dichiarato Mario Ferraro, presidente della Servizi Consortili Costa Smeralda Spa; “La sua esperienza, maturata in contesti operativi complessi e di alto profilo istituzionale, rappresenta un valore importante per rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità dei servizi offerti dal Consorzio Costa Smeralda. Desidero inoltre rivolgere – ha concluso Ferraro - un sincero ringraziamento al direttore uscente Francesco Testoni, per il grande lavoro svolto in tanti anni di servizio e per aver contribuito a portare i Servizi Vigilanza all’eccellenza tra le attività del Consorzio Costa Smeralda”.

La nomina di Deiara, ha aggiunto Davide Cerea, amministratore delegato dei Servizi Vigilanza Costa Smeralda, “si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento dei servizi di sicurezza del territorio consortile che oggi più che mai rappresentano un pilastro essenziale nell’ambito delle attività offerte dal Consorzio Costa Smeralda”.

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