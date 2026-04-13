A Santa Teresa Gallura si celebrano 3 feste patronali, nei mesi di maggio, luglio e ottobre, in onore di ben 6 santi patroni e questo rappresenta non soltanto dei forti momenti di fede ma che di aggregazione, socializzazione e intrattenimento, con organizzazioni di eventi religiosi e civili, a beneficio dei residenti e dei turisti.

Per questo l’Amministrazione comunale ha già definito le quote dei contributi erogabilili a comitati e associazioni, senza scopo di lucro, in possesso di particolari requisiti, quali quello che abbiano sede nel territorio comunale; siano iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune e abbiano radicato la propria attività nella promozione delle tradizioni locali e nella trasmissione dei riti legati alle solennità religiose.

E' stato pertanto stabilito, per la festa del Santo Patrono di San Pasquale (San Pasquale Bylon), un contributo massimo erogabile pari a 6.000 euro (la festa cade il 16-17 maggio); per i festeggiamenti Santo Patrono di Porto Pozzo (San Tommaso) la cui festa cade il 6 e il 7 luglio, pari ugualmente 6.000 euro; e per i Santi Patroni di Santa Teresa Gallura (San Vittorio Martire, Santa Teresa D’Avila e Sant’Isidoro Agricoltore), festeggiati per giornate, dal 14 al 16 ottobre, un massimo erogabile pari ad 14.000 euro. A queste somme si aggiungeranno quelle raccolte dai comitati delle due frazioni, di San Pasquale e Porto Pozzo, e dai Fidali, in particolare per la festa d’ottobre per i Santi Vittorio, Teresa e Isidoro.

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