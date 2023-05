Migliorare il decoro urbano, responsabilizzare e sensibilizzare cittadini e turisti sul problema dei rifiuti e aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Sono gli obiettivi del progetto pilota di tutela ambientale ideato dal Comune di San Teodoro per limitare il fenomeno di abbandono dei rifiuti di passaggio e lo spargimento accidentale o volontario dei sacchetti.

L’iniziativa prevede l’eliminazione dei mastelli su strada in alcun vie del centro di San Teodoro, dove durante i mesi estivi il flusso dei turisti in arrivo e partenza dalle seconde case crea spesso disagi nel conferimento dei rifiuti. Dal 1 giungo al 30 settembre nelle centralissime via Lu Licciu e Via Campania tutte le utenze domestiche dovranno conferire presso il nuovo eco-punto che sarà presidiato e attivo 7 giorni su 7 dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

In queste zone sarà vietata l’esposizione dei mastelli si strada per limitare al massimo il fenomeno dell’abbandono di sacchetti. L’iniziativa, avviata per ora in via sperimentale, è stata studiata dagli uffici comunali con i delegati all’ambiente, la collaborazione di Formula Ambiente, che gestisce i rifiuti in paese, e della Polizia locale. L'obiettivo dell’Amministrazione gallurese è quello di aumentare la consapevolezza e responsabilità da parte dei cittadini, di migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata e non ultimo quello di garantire ai turisti in partenza la possibilità di potere smaltire tutti i rifiuti.

Il nuovo sistema andrà ad integrare il servizio di raccolta differenziata porta a porta che da diversi anni è attivo in paese e che, nel 2002, ha raggiunto una percentuale dell’85%. Nei mesi clou della stagione, quando la raccolta aumenta fino a 10 volte, questo nuovo sistema modulato potrà garantire una soglia di efficienza simile a quella che si riscontra durante l’inverno. L'eliminazione dei mastelli su strada, seppur in un’area limitata, rappresenta un passo importante verso il miglioramento del decoro urbano su cui il Comune sta investendo. In vista dell’estate sono infatti numerosi gli interventi di potenziamento dei servizi, dallo spazzamento misto e meccanizzato del territorio, al lavaggio quotidiano delle vie, fino l constante controllo da parte della Polizia locale. Piccoli grandi passi verso un servizio integrato, moderno ed efficiente 12 mesi l'anno su tutto il territorio comunale.

© Riproduzione riservata