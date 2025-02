Inaugurato, a San Teodoro, un centro diurno dedicato alle persone senza fissa dimora. Concesso in comodato d'uso alla Caritas dall'amministrazione comunale, che lo scorso anno ha ristrutturato l'edificio, il Rifugio di Madre Teresa, nel centro del paese e aperto tutto il giorno, accoglierà chi ha bisogno di un luogo accogliente e sarà un punto di ascolto e supporto per chiunque si trovi in difficoltà.

«Il centro diurno non è solo un luogo di accoglienza ma un simbolo di solidarietà e un'opportunità per migliorare la vita di chi sta attraversando momenti difficili», dicono la sindaca, Rita Deretta, e l'assessora alle Politiche sociali, Antonella Debertolo, che ieri hanno tagliato il nastro insieme al parroco della chiesa di San Teodoro Martire, don Alessandro Cossu.

«Un altro passo avanti, il centro sarà un punto di appoggio per chi non ha una casa e un luogo di ascolto per chi ha bisogno di sostegno», aggiunge don Cossu, ringraziando l'amministrazione comunale e la comunità per il costante supporto alla Caritas.

