La biblioteca dell’Icimar a San Teodoro costretta a chiudere a causa dell’inagibilità dei locali.

Il Presidente dell’Istituto delle Civiltà del Mare, Giacomo Mannoni, si è visto costretto a sospendere il servizio di prestito dei volumi della Biblioteca Gallura perché la sala non è agibile e non può essere aperta al pubblico. Porte chiuse anche per la raccolta museale e la sezione malacologia.

«Tale situazione incresciosa – scrive Mannoni in una nota - si trascina da tempo e ha impedito all’Istituto di svolgere le sue tradizionali attività legate al servizio di biblioteca, che attualmente dispone di circa 5000 volumi, per la maggior parte di sua proprietà, alle visite alla raccolta archeologica, una delle poche in Sardegna dotate di un esauriente catalogo e alla sezione malacologia, una vasta raccolta di conchiglie scientificamente classificate, interamente di sua proprietà».

Il protrarsi dell’inattività dell’Istituto teodorino ha messo in stallo ogni attività, impedendo di fatto di formulare progetti ed ottenere finanziamenti da parte di enti regionali e statali. Una situazione che ha ridotto al lumicino le casse dell’ente fino all’ultima inevitabile decisione di licenziare la segretaria, in servizio da oltre 17 anni.

«Si spera che il problema dell’agibilità dei locali venga risolto – conclude il Presidente Mannoni - altrimenti sarà indispensabile, con grande rammarico, che l’Icimar vada alla ricerca di una nuova sede adeguata alle proprie esigenze».

A fine estate i dirigenti e gli iscritti dell’Icimar, che non sono solo teodorini, intendono programmare un rilancio dell’Istituto nel territorio, probabilmente riproponendo alcune attività di rilievo che lo avevano contraddistinto nel passato. Tra queste “La 4° Rassegna Internazionale dei documentari del Mare”, la riedizione del “4° Premio Nazionale di Narrativa i Delfini del Tirreno” per opere edite e la pubblicazione del periodico “ Civiltà del Mare”.

L’organizzazione di tali manifestazioni sarà affiancata da un’attività più decisa per la valorizzazione delle risorse ambientali in Gallura e in Sardegna.

