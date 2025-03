Dopo un travagliato iter burocratico, il porto turistico di San Teodoro, in località Niuloni, è pronto per essere inaugurato. Ad annunciare il taglio del nastro dell'opera tanto attesa, la sindaca, Rita Deretta, durante il Consiglio comunale convocato, oggi in seduta urgente, per approvare il piano ormeggi e i regolamenti di sicurezza e di gestione. Completato il primo lotto, la struttura ospita 150 posti barca, realizzati grazie a un finanziamento regionale di dieci milioni di euro e circa un anno di lavori.

L'opera era attesa dagli anni Novanta, nel 2016 il cantiere subì un arresto per un sequestro da parte dell'autorità portuale per cause ambientali e nel 2022 l’amministrazione comunale ottenne la chiusura del contenzioso e il dissequestro dell'area e la Regione diede la delega al Comune per il completamento dei lavori. Deretta ha fatto sapere che è stato già ottenuto il finanziamento regionale per realizzare il secondo lotto che prevede l'implementazione di ulteriori 300 posti barca, tutte le opere marittime e la parte commerciale.

© Riproduzione riservata