Ci sarà anche Paul Kalkbrenner sul palco del Red Valley Festival 2023: il famoso disc jockey, icona della techno tedesca, sarà protagonista della data di Ferragosto.

L’organizzazione della manifestazione che si terrà dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena svela così un altro importante nome della line-up, quarto in ordine di annuncio dopo i Pinguini Tattici Nucleari, Sferra Ebbasta e Lazza. Prima star della serata del 15 che vale da sola il tutto esaurito, complice un catalogo che include otto album di successo internazionale, oltre 140 singoli (da “No Goodbye” – 44 milioni di stream - alla più recente “Si Soy Fuego”), numerosi remix e un mixtape estremamente virale (“Back To The Future”, scaricato più di 3 milioni di volte).

Per Kalkbrenner, tra gli artisti di musica elettronica più apprezzati al mondo, si tratta di un gradito ritorno in Sardegna dopo la prima assoluta a Cagliari, 10 anni fa.

© Riproduzione riservata