Per il quarto anno di fila, il Red Valley si farà a Olbia. L’edizione del 2025 si terrà dal 13 al 16 agosto: le date sono state annunciate oggi dall’organizzazione, che ricorda il successo di pubblico registrato dall’approdo del festival alla Olbia Arena, con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022, 105mila nel 2023 e 118mila nel 2024.

Per celebrare il decennale della manifestazione Magma Events starebbe lavorando a una quattro giorni sorprendente, ricca di novità e protagonisti, che saranno svelati nei prossimi mesi, con l’obiettivo di confermarsi come l’evento dell'estate. Grande attenzione potrebbe essere riservata, come per le precedenti edizioni galluresi, al Festival di Sanremo, dal quale sono arrivati artisti come (tra gli altri) Elodie, Madame, Lazza, Annalisa, Ghali e Geolier.

