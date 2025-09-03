Processo Grillo, rinviata la sentenza: grave lutto per il presidente del collegioÈ morto il figlio di Marco Contu. Definita la nuova data
Non sarà oggi la sentenza del processo per violenza sessuale di gruppo, che vede imputati a Tempio Ciro Grillo e tre suoi amici (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria). In aula, stamattina a Tempio, è stato annunciato il rinvio a causa di un grave lutto che ha colpito il presidente del collegio del tribunale, Marco Contu: è morto il figlio.
Definita la nuova data: si riprenderà lunedì 22 settembre alle ore 10.30.
Negli ultimi giorni erano andate in scena le udienze finali. Il collegio nella prossima udienza, a meno di decisioni diverse, sarà composto dagli stessi giudici del dibattimento, Marco Contu, presidente, Marcella Pinna e Alessandro Cossu. Per quest’ultimo sarà necessaria una assegnazione straordinaria dal Tribunale di Asti, dove è stato trasferito.
Nel video le parole dell’avvocato Alessandro Vaccaro, del collegio difensivo.