Non sarà oggi la sentenza del processo per violenza sessuale di gruppo, che vede imputati a Tempio Ciro Grillo e tre suoi amici (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria). In aula, stamattina a Tempio, è stato annunciato il rinvio a causa di un grave lutto che ha colpito il presidente del collegio del tribunale, Marco Contu: è morto il figlio.

Definita la nuova data: si riprenderà lunedì 22 settembre alle ore 10.30.

Negli ultimi giorni erano andate in scena le udienze finali. Il collegio nella prossima udienza, a meno di decisioni diverse, sarà composto dagli stessi giudici del dibattimento, Marco Contu, presidente, Marcella Pinna e Alessandro Cossu. Per quest’ultimo sarà necessaria una assegnazione straordinaria dal Tribunale di Asti, dove è stato trasferito.

Nel video le parole dell’avvocato Alessandro Vaccaro, del collegio difensivo.

