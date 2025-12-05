Palau si prepara a vivere la magia del Natale con il musical “Il Natale che vorrei”, in programma al Cineteatro Montiggia domani, sabato 6 dicembre, alle 20 e domenica 7 dicembre alle 15.

L’iniziativa, promossa dal Comune e realizzata dalla compagnia teatrale “Crescere Insieme", è rivolta a tutta la comunità.

Lo spettacolo racconta una storia capace di emozionare e far riflettere, ambientata in un suggestivo scenario natalizio, impreziosito da musiche dal vivo, spettacolari coreografie e un allestimento scenografico di grande impatto. Un vero e proprio viaggio tra sogni, solidarietà e spirito natalizio, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione (prenotazioniteatropalau@crescereinsieme.org). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349 0564252.

