“I nostri parchi giochi sono luoghi di socialità dove le famiglie e i bambini trascorrono il tempo libero, per questo devono essere polifunzionali, accoglienti e sicuri”, dichiara Michele Occhioni, delegato all’Ambiente e Pubblica Istruzione del Comune di Arzachena. “Con questo piano di investimento – aggiunge – di circa 300 mila euro, non solo interveniamo sulla sicurezza, ma rendiamo gli spazi più belli, accoglienti e attuali, oltre a valorizzare il patrimonio dei beni pubblici". L’obiettivo del Comune è quello di garantire la massima sicurezza, migliorare la fruibilità e rinnovare l’immagine di parchi e giardini nel centro urbano e nei borghi introducendo anche elementi a garanzia dell’inclusione.

I lavori avranno il via all’inizio del nuovo anno. Il parco Riva Azzurra è interessato dalla trasformazione più significativa, con l’installazione di pavimentazione anti trauma innovativa in gomma colata colorata con l'inserimento di giochi e disegni in 2D e 3D che simulano il mare e la spiaggia: un'opera che unisce sicurezza e stimolo visivo. I giochi usurati verranno sostituiti con nuove attrezzature specifiche a garanzia dell’inclusività.

Al parco XVIII Novembre di Arzachena sarà rinnovata la recinzione di sicurezza, installati nuovi cestini per la raccolta differenziata e, con ulteriore intervento, sarà realizzato un campo da gioco polifunzionale. Anche il parco della frazione di Cudacciolu e la piazzetta della roccia monumentale Il Fungo sono inclusi nel piano di rinnovo. Nel primo sarà riparata la recinzione esistente, nel secondo saranno installate nuove panchine e cestini per incrementare il decoro urbano in una delle attrazioni turistiche più visitate del centro storico.

© Riproduzione riservata