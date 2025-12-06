L’Amministrazione Comunale di Palau ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della tribuna del campo sportivo “Manlio Scopigno”, situato in località Baragge.

Un passaggio fondamentale che consente di avviare ufficialmente l’iter progettuale per un intervento atteso e necessario, volto a restituire piena funzionalità e sicurezza a una struttura realizzata tra il 1990 e il 1994.

Nel corso degli anni, infatti, la tribuna ha evidenziato problemi di impermeabilizzazione dei giunti in calcestruzzo, con conseguenti infiltrazioni d’acqua negli spogliatoi e nei locali adiacenti, oggi adibiti a piccoli magazzini. Una situazione che rende indispensabile un intervento strutturale per garantire condizioni di salubrità, sicurezza e piena fruibilità degli ambienti interni.

Il progetto prevede una serie articolata di opere: ripristino delle superfici in calcestruzzo con malte cementizie specifiche, trattamento dei giunti, risanamento degli intonaci deteriorati, rasature con rete e resine, impermeabilizzazione mediante primer poliuretanico e membrana in poliurea, finiture colorate e tinteggiatura delle pareti.

Sono inoltre previste la rimozione della vecchia recinzione, la sostituzione delle balaustre, l’installazione delle nuove sedute, oltre al montaggio di ringhiere, parapetti e guide per i seggiolini, in conformità alle normative vigenti del CONI.

L’importo complessivo stimato dell’intervento è pari a 185.000 euro. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, è stato affidato all’architetto Eleonora Pini. Un investimento importante che mira a valorizzare un impianto sportivo strategico per la comunità, migliorandone sicurezza, comfort e funzionalità. Il Palau di calcio milita in Seconda Categoria, girone H, ed è attualmente primo in classifica.

