Un confronto ampio e partecipato, con oltre venti interventi, ha caratterizzato l’incontro di ieri pomeriggio a La Maddalena, in vista delle prossime elezioni comunali, promosso da Partito Democratico, Progetto Sardegna, Progressisti, Sinistra Italiana e Sinistra Futura.

Un appuntamento peraltro politicamente forse più orientato a sinistra che sul centrosinistra, senza particolari attacchi all’attuale amministrazione (civica ma sostanzialmente di segno diverso), incentrato invece sulla discussione di numerosi temi, affrontati in modo approfondito, con l’indicazione anche di possibili soluzioni.

Soddisfazione per l’esito della serata è stata espressa da Antonello Naseddu, segretario del circolo PD locale: “Abbiamo sentito interventi di diversa natura ma tutti con un fine comune, che è quello di prospettare un futuro per La Maddalena; e questa differenza di idee è assolutamente una ricchezza”.

Sulla stessa linea Giorgio Pirina, segretario di Sinistra Italiana, che ha sottolineato l’importanza di proseguire nel percorso di confronto: “Dobbiamo andare avanti – ha dichiarato – con incontri di questo tipo per approfondire, scendere nei dettagli e formulare proposte più concrete”.

Positivo anche il giudizio di Mariangela Marche, segretaria del PD Gallura: “Un incontro molto costruttivo, questo di stasera, per trovare un punto comune e ripartire per la prossima tornata elettorale”.

A chiudere la serata è stato l’intervento di Mauro Bittu, ex assessore dell’amministrazione Comiti, preciso, articolato, a conferma della conoscenza dei meccanismi amministrativi e delle problematiche locali, quasi programmatico. Sebbene tra il pubblico, non sono invece intervenuti nel dibattito rappresentanti del Movimento 5 Stelle né di Orizzonte Comune. A moderare l’incontro sono stati Nicola Gallinaro e Fabio Canu, ex assessori della giunta dell’allora sindaco Angelo Comiti, presente nella sala come l’ex primo cittadino Luca Montella.

