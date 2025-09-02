La presunta vittima della violenza sessuale di gruppo del caso Grillo potrebbe assistere alla lettura della sentenza. Lo ha confermato l’avvocata Giulia Bongiorno appena arrivata nel palazzo di giustizia di Tempio.

L'avvocato Giulia Bongiorno (foto Busia)

«Lei vorrebbe venire ma io sto riflettendo un attimo», ha detto la legale.

L’udienza del processo Grillo è iniziata dopo mezzogiorno. Non dovrebbero essere presenti in aula Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

La sentenza è attesa per domani, mercoledì 3 settembre, ha confermato Giulia Bongiorno.

