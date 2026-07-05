Brutto incidente stasera all’uscita di Palau sulla statale 133. Ad avere la peggio è stato un motociclista 50enne, originario di La Maddalena che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato intorno alle 18.40 contro un’auto dove, all’interno, oltre al conducente vi erano anche due bambini, di cui uno di appena sette mesi.

Molto violento l’impatto tanto che la moto è andata distrutta perdendo una ruota.

Le conseguenze peggiori sono state per l’uomo caduto in modo rovinoso sull’asfalto, che ha riportato una serie di fratture scomposte agli arti inferiori.

Il personale sanitario del 118 ha riscontrato anche traumi all’addome e al bacino e il centauro è stato trasportato in elisoccorso, e in codice rosso, verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Codice verde invece per le altre persone coinvolte nell’accaduto.

Sul posto i carabinieri di Olbia, per i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco.

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